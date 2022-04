Anna Berizka, 35 ans, est arrivée à Saint-Étienne il y environ un mois après avoir fui sa ville natale de Dnipro, en Ukraine. Cette ancienne joueuse de tennis professionnelle donne désormais quelques cours au Tennis club Beaulieu, pour son plus grand plaisir.

Anna, réfugiée ukrainienne et coach de tennis : "Mon rêve, ce serait d'être arbitre à Roland Garros"

Alors qu'en Ukraine, les combats se poursuivent dans la ville portuaire de Marioupol et que les autorités s'attendent à une offensive russe dans l'Est du pays, les réfugiés arrivés chez nous ces dernières semaines essayent tant bien que mal de retrouver une vie presque normale. C'est le cas d'Anna Berizka, 35 ans. Elle est arrivée en France il y a un mois et vit depuis chez une famille de Saint-Étienne.

Une ex-joueuse professionnelle au Tennis club Beaulieu

Elle a aussi trouvé du travail, comme bénévole pour l'instant, au Tennis club Beaulieu, où elle donne un coup de main aux profs de tennis, le temps d'acquérir quelques bases en français. "C'est une langue très belle, mais très aussi très dure, parce que beaucoup de sons sont complètement différents de l'anglais par exemple", explique Anna. Pour ce qui est du tennis, elle maîtrise. Elle a été joueuse professionnelle quand elle était jeune et prof dans un club de Dnipro, sa ville natale, qu'elle a dû quitter pour fuir la guerre.

Certains de ces proches sont toujours sur place, Anna prend de leurs nouvelles sur WhatsApp dès qu'elle le peut, mais angoisse aussi quand ils doivent se cacher dans les abris anti-bombes parce que les sirènes retentissent. Alors pouvoir redonner des cours de tennis, c'est comme une bouffée d'oxygène. "Ça fait presque deux semaines que je donne des cours aux enfants, les entraîneurs du club sont très professionnels, jeunes, mais avec de l'expérience. Ça me fait plaisir de passer du temps avec eux sur le court et d'enseigner aux élèves", confie Anna.

REPORTAGE - Depuis un mois, Anna s'adapte à sa nouvelle vie en France. Copier

Arbitre à Roland-Garros ?

A l'avenir, elle aimerait aussi participer à des compétitions en tant que joueuse amateur, comme elle le faisait en Ukraine, mais aussi d'arbitrer des tournois internationaux. "Je suis arbitre depuis plus de 10 ans, j'ai participé à des tournois comme la Fed cup ou la Coupe Davis. Mon rêve, ce serait d'arbitrer à Roland Garros. Peut-être que Carlos Ramos, le célèbre arbitre portugais installé en France pourrait m'aider..." conclut la jeune femme en riant.