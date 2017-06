Annaëlle, 13 ans, future championne de tennis ?

Alors que Roland-Garros s'achève aujourd'hui, on vous présente une jeune espoir du tennis français : elle a bientôt 14 ans (en juillet) et elle est de St-Amand-Montrond. Annaëlle Leclerc dispute déjà des tournois européens et rêve de devenir professionnelle.

Annaëlle travaille dur pour être la meilleure. La jeune fille s'entraine à Bourges. Annaëlle Leclerc est l'une des quatre meilleures françaises. La Saint-Amandoise a démarré le tennis à l'âge de six ans. Une peau mate, des longs cheveux et déjà un jeu puissant malgré son jeune âge. Il faut dire que Annaëlle mesure déjà 1m74. Cela favorise un service rapide. Autre points forts : sa volée et son coup droit lifté. C'est aussi une grande compétitrice qui déteste perdre, "Mais j'apprends à me maitriser et je commence à y arriver, ça aussi, ce sera une de mes forces ", assure la jeune championne.

Annaëlle Leclerc, avec son entraineur Bruno Coquerelle © Radio France - Michel Benoit

Annaëlle vient de participer à deux tournois au Monténegro et deux aux Antilles. Depuis un an, elle étudie par correspondance pour se consacrer pleinement au tennis : une vingtaine d'heures par semaine. Annaëlle apparait déjà au 1031éme rang mondial et se voit un jour numéro un comme Rafaël Nadal, ou Serena Williams, ses modèles. Vivre loin de chez elle, cela ne gène pas trop la championne qui s'est habituée à ne voir ses parents que deux ou trois fois par mois. Les voyages, les avions, les hôtels, Annaëlle trouve cela formidable, mais ce sera encore mieux quand elle pourra commencer à gagner un peu d'argent en jouant de gros tournois. Et peut-être beaucoup d'argent ensuite si elle figure parmi les meilleures. Mais la concurrence est rude : seuls les 100 meilleurs mondiaux peuvent vivre de leur tennis. Bruno Coquerelle, entraine Annaëlle : "elle a un très bon potentiel, mais tout va se jouer dans les deux ans à venir. Il faudra qu'on lui trouve le meilleur environnement pour travailler. Annaëlle est bien dans sa tête, et ça c'est très important, mais il faudra travailler encore très dur". Bruno va essayer également d'améliorer un de ses points faibles. "Elle a un jeu d'attaque, mais ne prend pas toujours les bonnes décisions sur les gestes techniques, par manque de confiance" . Un joueur de Vierzon évolue déjà au niveau international : Thomas Brechenier, 518 éme mondial.Stépahne Robert, 114 éme mondial,, également issu de la ligue du Centre, à 37 ans, joue peut-être sa dernière année de professionnel.