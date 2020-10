Anne Hidalgo annonce la création de sept nouvelles coronapistes à Paris

La maire de Paris souhaite aménager à terme 60 km de coronapistes. Dans une interview au journal Le Parisien, elle confie également ses projets pour les quais hauts de la Seine et réaffirme son opposition à la fermeture des bars et restaurants malgré la crise sanitaire.

Dans une longue interview au journal Le Parisien publiée vendredi 2 octobre, la maire PS de Paris Anne Hidalgo détaille ses projets pour la mobilité et réagit à la crise sanitaire. Elle s'explique aussi sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2022.

Création de nouvelles pistes cyclables

La capitale compte pour le moment 45 kilomètres de "coronapistes", ces pistes cyclables temporaires, marquées en jaune et aménagées pendant la crise sanitaire pour encourager la pratique du vélo. A l'origine, Anne Hidalgo prévoyait d'en construire 50 km ; ce sera finalement 60. Sept nouveaux tronçons vont être ajoutés, par exemple sur les grands boulevards entre République et le boulevard des Italiens.

Fermeture envisagée des quais hauts de la Seine

La maire de Paris "réfléchit" à la fermeture des quais hauts de la Seine, rive droite. Ils pourraient à l'avenir être réservés aux véhicules propres, aux bus et aux taxis. "La traversée de Paris d'est en ouest en voiture ne peut plus se faire comme avant, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Tout le monde évolue", explique Anne Hidalgo. Elle envisage de premiers aménagements lors des JO de 2024.

Opposition à la fermeture des bars et restaurants

Interrogée sur l'épidémie de coronavirus et les possibles restrictions annoncées dimanche pour Paris et sa petite couronne, Anne Hidalgo réaffirme son opposition à la fermeture des bars et restaurants : "Nous devons tout mettre en œuvre pour maintenir l'essentiel de notre vie économique et sociale." Elle ajoute néanmoins que si une mesure de fermeture entrait en vigueur, il faudra l'appliquer. La maire de Paris confirme également le prolongement de l'autorisation des terrasses éphémères jusqu'en juin 2021.

Une candidature en 2022 ?

Avant les élections municipales, Anne Hidalgo affirmait ne pas se présenter à la présidentielle de 2022. Son discours n'a pas changé, répond-elle au Parisien. "Paris me mobilise entièrement. Et, oui, comme je l'ai toujours dit, je participerai à la constitution d'une offre écologique, sociale et citoyenne."