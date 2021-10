Anne Hidalgo : "pas au courant de l'enlèvement" des grands panneaux de direction dans Paris

Anne Hidalgo affirme que les plus grands panneaux de signalisation directionnels qui sont dans Paris ne vont pas disparaître. "Je ne suis pas au courant de l'enlèvement de ses grands mâts", dit la maire de Paris alors que jeudi, son Premier adjoint expliquait qu'ils étaient devenus "obsolètes".

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle, était l'invitée de l'émission "Ma France" sur France Bleu ce vendredi à 13h00. Elle a réagi au problème de l'enlèvement des grands panneaux de signalisation directionnels accrochés en haut de très grands mâts.

Sa réponse a été assez étonnante : "Je ne suis vraiment pas au courant de l'enlèvement de ces grands mâts", assure Anne Hidalgo.

L'annonce du démantèlement de ces mats avait été faite jeudi

Le démontage des mâts a commencé jeudi, comme a pu le constater une journaliste de France Bleu Paris.

Ce jour-là, Caroline Grandjean, directrice de la voirie et des déplacements dans la capitale, justifiait le démantèlement de ces panneaux par la gêne occasionnée sur les trottoirs pour les déplacements des personnes, des fauteuils roulants et des poussettes.

Et le Premier adjoint, Emmanuel Grégoire, estimait qu'à l'heure du GPS, ces panneaux directionnels étaient devenus "totalement obsolètes".

La maire de Paris persiste et signe

"Si les mâts sont retirés, c'est certainement pour être remplacés, on a besoin bien sûr d'avoir des mâts (...) on a besoin de signalisation", assure Anne Hidalgo, tout en précisant que "s'il y en a trop, il faut nettoyer le paysage". "On nettoie, mais on ne supprime pas, car tout le monde n'a pas un GPS", conclut Anne Hidalgo.