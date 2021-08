Anne Hidalgo veut régler le problème du Jardin d'Eole

Entourée de plusieurs adjoints et des maires des arrondissements concernés ( 18ème, 19ème, 20ème, 10ème), Anne Hidalgo a rencontré les riverains et les associations pour tenter d'apporter une solution pérenne et libérer le Jardin d'Eole et ses alentours des consommateurs de drogue et des dealers.

Depuis le 17 mai, date à laquelle les consommateurs de drogue ont été évacué de Stalingrad pour être transféré provisoirement dans le Jardin d'Eole, la situation s'est droguée. "Il y a même des enfants qui, en allant à l'école, ont assisté à des choses comme de l'exhibitionnisme, des viols, ou des consommations de drogue qu'ils n'auraient jamais dû voir", explique Véronique Chartier, membre de Collectif 19, association de riverains du 19ème arrondissement qui lutte contre le crack et l'insécurité dans le 19ème arrondissement.

35 emplacements dans Paris

Au cours de la réunion qui a duré près d'1h30, la Maire de Paris a distribué une lettre qu'elle a écrit à Jean Castex. Elle demande notamment au Premier Ministre de créer des endroits "disséminés sur l'ensemble du Grand Paris" afin de prendre en charge les consommateurs de drogue. Anne Hidalgo explique aussi étudier depuis l'été 35 emplacements intra muros dans les quatre arrondissements concernés.

Véronique Chartier explique que la mairie de Paris a "repéré, pendant l'été, de petites salles de consommation et de soin médico social, mais le problème des habitants du 19ème est qu'une partie ne souhaite pas avoir des salles de consommation en bas des logements sociaux par exemple."

Une réunion avec la Préfecture

Afin d'apporter de l'aide aux riverains, la Maire de Paris a promis d'appeler Gérald Darmanin aujourd'hui. "Elle doit aussi appeler le Préfet de Police parce qu'on a demandé une réunion avec la Préfecture. Sans la sécurité, on ne peut pas avancer. Elle s'est engager à organiser une réunion avec le Préfet dans les plus brefs délais", précise Véronique Chartier.