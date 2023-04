Anne Lise marche en famille contre son cancer du sein

Parmi les 1.200 participantes à l'Avignonnnaise dimanche 9 avril 2023 à Avignon, Anne Lise est venue avec ses amies et collègues de travail. Pas de chronomètre, l'essentiel est de lutter contre les cancers

La jeune femme est partie parmi les dernières. Anne Lise 32 ans marche à son rythme avec un bonnet en laine rose : "ce bonnet, c'est un signe de ralliement pour dire 'on est là, on est solidaire'. Un sourire, un bonjour de personnes qu'on ne connait pas, c'est un petit rien mais ca fait beaucoup"

Bonnets roses solidaires des malades des cancers du sein

Les bonnets roses ont été tricotés par une collègue de travail d'Anne Lise lorsqu'elle elle a appris à l'automne qu'elle allait perdre ses cheveux : " j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. En une semaine, ma vie a été entièrement bouleversée*. Un cancer du sein à 32 ans, c'est rare mais regardez, je suis bien entourée "* .

Papa porte la perruque de maman et le diadème de leur fillette

Quelques pas devant sur les berges de la Barthelasse, il y a les collègues d'Anne Lise, elles aussi avec un bonnet rose. Pierre aussi, son compagnon, sans bonnet mais il porte la perruque châtain qu'Anne Lise ne veut pas mettre : " j'ai dit à mon compagnon 'prends la perruque que j'ai choisi quand j'ai appris que j'allais perdre mes cheveux'. Donc c'est un symbole en plus".

Pierre recale sa fille leur fillette dans ses bras et assure que la lutte contre les cancers, même celui du sein, n'est "pas une cause féminine, cette cause est aussi masculine. Cette marche organisée par l'Avignonnaise nous fait penser aux jours d'Aprés, aux moments heureux mais qu'il faut continuer à se battre malgré les épreuves".

Dernier symbole, le diadème de princesse de leur fillette brille sur la perruque d'Anne Lise. C'est aussi le papa qui porte c diadème pour faire scintiller l'espoir.

