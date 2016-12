Anne-Marie Amoros, Didier Girard et Didier Peschard désignés "Mayennais de l'Année 2016"

Pour la première fois en 34 ans d'existence, c'est un trio qui est donc désigné "Mayennais de l'Année" par le Rotary club de Laval.

Anne-Marie Amoros, la directrice de France Bleu Mayenne, Didier Girard, le chef du Relais de la Malle à Laval et Didier Peschard, le chef du Relais du Gué de Selle à Mézangers sont donc honorés pour la Mayenne à Table. Souvenez-vous, le 14 juillet 2016, vous étiez plus de 20 mille le long du chemin de halage pour un pari fou : pique-niquer sur une nappe géante de plus de 20 kilomètres et donc faire entrer la Mayenne dans le Guinness Book des records. Notre directrice et les deux chefs ont lancé l'idée il y a an. Ils ont démarché les mairies, les élus, les chefs d'entreprise, les associations, les artisans etc..Petit à petit et bien ce défi fou est devenu réalité. Le 14 juillet dernier, plus de 20 mille Mayennais rassemblés pour ce pique-nique géant. Un événement qui a été couvert par tous les médias nationaux, et même par des médias étrangers. Un beau coup de projecteur sur la Mayenne et c'est ça qui a fait que ces trois personnalités remportent le titre de "Mayennais de l'Année 2016".

Anne-Marie Amoros, directrice de France Bleu Mayenne © Radio France - Christophe Abramovitz

C'est une belle preuve d'adoption et de reconnaissance

Anne-Marie Amoros, a appris la nouvelle ce mardi matin, elle est évidemment très émue et honorée par cette distinction : "Je suis évidemment très touchée parce que quand on n'est pas d'origine mayennaise, être désignée "Mayennais de l'Année", c'est une belle preuve d'adoption et de reconnaissance. Je suis très fière pour mon équipe, ça donne envie de continuer à mettre en avant notre territoire et défendre ces valeurs-là." Ce mardi matin, les noms des lauréats ont été dévoilés par les membres du Rotary Club de Laval, mais une cérémonie officielle aura lieu en mars ou avril prochain.