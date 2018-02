Le guide Michelin a donné une première étoile cette année à 50 restaurants à travers la France. Cette distinction peut bouleverser la vie d'un chef et de son restaurant: changement de clientèle, téléphone qui ne cesse de sonner, réservations plus nombreuses et plus internationales à gérer.

Depuis quelques années, nous avons observé que l'octroi d'une première étoile, c'est un moment de grande émotion, de grande joie dans la vie d'un restaurant, mais ça peut aussi être un bouleversement. Donc nous avons pensé faire appel à une marraine, et pas n'importe laquelle: une marraine qui a une éthique, un dévouement, une passion pour le métier de la restauration et qui vient d'une grande famille de la restauration. - Michaël Ellis, directeur international des Guides Michelin

C'est Anne-Sophie Pic, chef triplement étoilée à Valence, qui a été choisie pour être la marraine de la promotion 2018. Elle se dit très honorée.

Je voudrais évoquer la responsabilité que ça représente pour moi, l'engagement, l'idée de l'accompagnement, du lien fort, de la pérennité, mais aussi de la bienveillance. Je prend ce rôle très au sérieux et avec beaucoup d'humilité. - Anne-Sophie Pic

Anne-Sophie Pic, lors de la cérémonie des Etoilés Michelin 2018 Copier

Pas de nouvelle étoile en Drôme Ardèche

Aucun restaurant de Drôme ni d'Ardèche n'a conquis sa première étoile cette année. Un établissement n'apparaît plus dans la liste des 1 étoile: le W du Domaine de Saint-Clair près d'Annonay. Le chef Edward Cristaudo, distingué en 2017, n'officie plus dans ses cuisines.

Nos deux départements comptent 11 établissements étoilés et 14 étoiles en tout.

3 étoiles

- Anne-Sophie Pic sur son restaurant valentinois (qui conserve aussi son macaron sur son établissement parisien).

2 étoiles

-Les Cèdres à Granges-les-Beaumont. Chef Jacques Bertrand

1 étoile

-Le Clair de la Plume à Grignan. Chef Julien Allano

-Flaveurs à Valence. Chef Baptiste Poinot

-La Cachette à Valence. Chef Masashi Ijichi

-Le Domaine du Colombier à Malataverne. Chef Cyril Fressac

-Le Kléber à Crest. Chef Sébastien Bonnet

-Michel Chabran à Pont de l'Isère

-Likoké aux Vans. Chef Piet Huysentruyt

-Le Carré d'Aléthius à Charmes-sur-Rhône. Chef Olivier Samin

-Le Vivarais à Vals-les-Bains. Chef Stéphane Polly