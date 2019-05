Anne-Sophie Roquette, la voix du Losc lâche le micro après 664 matchs au stade

Lille, France

Le Losc, c'est une affaire de famille et de femmes chez les Roquette. Anne-Sophie, animatrice officielle des Dogues depuis 1989, tient cette passion pour le ballon rond de sa mère. Enfant, la maison familiale était juste à côté de l'ancien stade Grimonprez-Jooris, à Lambersart. Anne-Sophie va donc régulièrement au stade. En 1989, le président du Losc en a marre de recevoir des courriers de femmes de supporters qui se plaignent que leur mari désertent la maison tous les 15 jours. Il souhaite alors féminiser le public et commence par faire appel à une femme comme "voix officielle" du stade : ce sera Anne-Sophie Roquette.

Remarques misogynes

A l'époque, Anne-Sophie est intermittente du spectacle, travaille aussi dans des radios de la métropole lilloise. Elle accepte tout de suite, par passion pour son club de coeur. Depuis, elle vibre Dogues et s'en amuse lorsqu'elle raconte ses prises de sang :

Je dis à mon infirmier : tu préviendras le labo. S'il voit des petits globules LOSC, qu'il ne s'inquiète pas !

Anne-Sophie raconte a le Losc dans la peau depuis toute petite grâce à sa maman Copier

Les débuts de speakerine ne sont pas faciles, une poignée de supporters jugent qu'elle n'a pas sa place dans le stade, les critiques sexistes fusent : "Rentre chez toi, va faire la vaisselle ! On met son micro dans le dos, pour pas que ça résonne dans le stade et on s'adresse les yeux dans les yeux à la personne qui vous a dit çà" :

Toi mon pépère, tu ferais mieux d'être un peu plus souvent chez toi avec ta femme et tes mômes plutôt que d'être tout le temps au stade !

Anne-Sophie Roquette, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, en avril 2019 © Maxppp - Pascal Bonnière

Anne-Sophie Roquette n'a ni sa langue ni son micro dans la poche. Le Losc lui a apporté énormément d'émotions et de sentiments : à commencer par l'amour, elle y a rencontré son mari, alors entraîneur des minimes. Elle a aussi vibré au fil des saisons. Inoubliable année 2011, le meilleur souvenir, avec le doublé Coupe de France et Championnat pour le Losc d'Eden Hazard, Adil Rami, Mathieu Debuchy, Yohan Cabaye. Ces deux derniers joueurs font d'ailleurs partie de ses chouchous avec Stéphane Dumont, également formé au club.

Anne-Sophie Roquette a dû faire face aux remarques misogynes à ses débuts Copier

Des surprises à attendre pour son dernier match

Le club n'a rien laissé filtré sur la surprise qui attend Anne-Sophie ce samedi soir à l'issue du match Lille-Angers. Elle ne se doute de rien, n'a pas non plus préparé de discours particulier. A deux jours de l'événement, on devine simplement l'émotion qui devrait la saisir, elle a déjà les larmes aux yeux en imaginant ce moment :

Je m'attends au pire niveau émotionnel. Je leur dirai au revoir parce que de toute façon, l'année prochaine, je serai dans la tribune.

Anne-Sophie Roquette parle de son dernier match ce samedi au stade Pierre Mauroy Copier

A 56 ans, Anne-Sophie Roquette redeviendra une simple supportrice. Elle abandonnera sa chaise pliante à côté du banc lillois, sur la pelouse, pour rejoindre les supporters la saison prochaine. C'est elle qui a décidé d'arrêter pour profiter de sa famille, de sa petite-fille de 18 mois, de ses amis. Elle restera la voix de la météo sur France 3 Nord-Pas-de-Calais et animatrice sur cette même chaîne tous les matins de l'émission "Ensemble c'est mieux". Le club n'a pas encore choisi la personne qui lui succédera. Un seul autre stade fait appel à une animatrice en Ligue 1 et Ligue, il s'agit du club de Valenciennes qui évolue en deuxième division.