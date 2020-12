Anne Sylvestre, l'artiste qui aimait le Berry

La chanteuse Anne Sylvestre, aux textes volontiers féministes, considérée par beaucoup comme avant-gardiste, très populaire aussi pour ses œuvres pour enfants, est décédée lundi à l'âge de 86 ans "des suites d'un AVC" selon son attaché de presse historique.

Anne Sylvestre était venue fêter ses 80 ans au Printemps de Bourges en 2014, signe de son attachement au festival comme à la région, où elle compte de nombreux admirateurs et amis. Jean-Claude Marchet, ancien propriétaire des Bains-Douches à Lignières l'a bien connu : "Elle est venue pour la première fois aux Bains-Douches au milieu des années 80". Dès lors, ils tissent une relation forte et ne perdent pas le contact.

C'était une femme qui avait du caractère, mais elle aimait aussi beaucoup rire

"Le temps n'avait pas de prise sur sa créativité", salue Jean-Claude Marchet qui ajoute "ses nouvelles chansons, même si on les connaissait moins, étaient aussi fortes que les plus anciennes." Il se souvient d'une soirée mémorable "jusqu'à trois ou quatre heures du matin" après un de ses concerts à Paris en 2018 "on discutait en mangeant des macarons". Jean-Claude Marchet raconte : "Anne avait toujours des anecdotes. Elle était très drôle."

Au fil des années, son attachement pour le lieu avait fait d'elle la marraine des Bains-Douches, et en 2003 la petite place située devant a été baptisée "place Anne Sylvestre".