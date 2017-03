Annecy : 150 personnes dans la rue pour la revalorisation des retraites

Cent cinquante personnes ont défilé, jeudi après-midi, dans les rues d’Annecy, un cortège essentiellement composé de retraités. Ils ont demandé, dans le cadre d’une journée d’action nationale, la hausse de leur pouvoir d’achat.

Les manifestants se sont élancés depuis la place des Romains pour un tour, sous un chaud soleil, dans le centre-ville. « Retraites, pensions : augmentations », la banderole en tête de cortège affiche les revendications. "Cela fait cinq ans que nos retraites n’ont pas été augmentées", se désole Régine. A 73 ans, cette habitante du quartier de Meythet à Annecy explique qu’elle a travaillé depuis l’âge de 14 ans et qu’aujourd’hui elle doit vivre avec 1 300 euros par mois.

J’étais ouvrière et aujourd’hui, la vie de tous les jours est compliquée (…) Les vieux, on ne pense pas à nous." - Régine, 73 ans

ECOUTEZ Régine, retraitée annécienne. Partager le son sur : Copier

Le retraité ce sont mobilisés partout en France ce jeudi à l'appel d'une large intersyndicale (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, FGR-FP, Solidaires...) pour défendre leur pouvoir d'achat et interpeller les candidats à la présidentielle qui, estiment-ils, les "ignorent". Henri, 70 ans, a tenu à participer à la manifestation annécienne. "On est là pour réclamer une pension qui permettent aux retraités de vivre. Une pension indexée sur les salaires et pas seulement sur les prix."