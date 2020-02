Annecy : 28 médecins chefs hospitaliers démissionnent de leurs fonctions administratives

Annecy, France

Les chefs des pôle cancérologie, de la réanimation ou encore de la pédiatrie "grands enfants", au total 28 médecins occupant des postes à haute responsabilité ont démissionné mercredi de leurs fonctions administratives à l'hôpital d'Annecy.

Ils rejoignent le mouvement du Collectif-Inter-Hôpitaux (CIH) pour dénoncer la crise de l'hôpital public et réclamer des moyens à la Ministre de la santé. Agnès Buzyn indique qu'elle recevra les représentants nationaux "mi-mars", après le versement de nouvelles primes, pour "voir s'il y a d'autres mesures nécessaires".

Les soins restent assurés

A Annecy, les 22 premières lettres de démission ont été remises mercredi soir à la Direction Générale du CHANGE (Centre Hospitalier Annecy-Genevois), les six restantes seront transmises jeudi.

De la même manière que les grévistes mobilisés depuis des mois dans les services d'urgences, tous ces médecins continueront à assurer la partie médicale de leurs fonctions.

"On a peur d'atteindre le moment où tout va s'effondrer". Le docteur Renaud Chouquer, adjoint au chef du service réanimation.

"On nous demande d'être des managers de santé, et d'appliquer d'une certaine façon le fonctionnement de l'entreprise à l'hôpital public" déplore Renaud Chouquer, adjoint au chef du service réanimation de l'hôpital d'Annecy, "ce mouvement est inédit par son ampleur, car c'est tout le système de santé qui est en crise. On le voit venir depuis longtemps mais rien n'a été réglé. On a peur d'atteindre le moment où tout va s'effondrer, il faut mettre beaucoup de moyens et c'est urgent".

Selon le CIH plus de 500 médecins ont déjà démissionner de leurs fonctions administratives dans les hôpitaux français.