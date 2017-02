Annecy : des petites antennes de téléphonie mobile en cours de test

Elles sont petites et intégrées au cœur du mobilier urbain comme les abribus. Depuis quelques jours, une nouvelle génération d’antennes de réseaux mobiles à faible puissance pour la téléphonie mobile est testée à Annecy. Une expérimentation menée par l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Le test se déroule pas très loin du lac d’Annecy, dans plusieurs rues autour de l’avenue d’Albigny. Pour trouver la trace de ces antennes, il faut chercher, lever les yeux. Un cylindre installé sur le haut d’un abribus, en voilà une. "Elles sont reliées directement au réseau de l’opérateur via la fibre optique et esont intégrées au mobilier urbain comme les abribus mais aussi les panneaux publicitaires", explique le directeur général de l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

(Document ANFR) -

Contrôle des émissions

Cette nouvelle génération d’antenne pour la téléphonie mobile doit permettre d’améliorer le débit dans un rayon d’une centaine de mètres autour de leur lieu d’installation. « Les usages des smartphones sont de plus en plus répandus, indique Gilles Brégant. De plus en plus de personnes consultent des services à haut-débit notamment pour les vidéos donc l’idée est d’avoir dans la ville des tas d’endroits qui permettent d’améliorer le service." L’ANFR estime que d’ici 2020, le trafic mobile en France sera multiplié par 8 à 10 environ. Ce nouveau système représente un enjeu pour les collectivités locales « car l’utilisation du mobilier urbain comme support de connectivité leur offrira de nouveaux services innovants en faveur de la « ville intelligente »".

De nouvelles antennes et donc encore des ondes ! L’expérimentation effectuée à Annecy a également pour "objectif de procéder à des mesures et des modélisations de l’exposition aux ondes radio dans l’objectif d’évaluer l’impact de l’ajout de ces petites antennes à faible puissance", précise dans un communiqué l’ANFR. *_"Etant très proche des utilisateurs, elles ont l’intérêt de réduire l’émission du téléphone mais on va réaliser des mesures plusieurs jours de suite pour vérifier l’impact autour de ces antennes»,\ *_précise Gilles Brégant.

