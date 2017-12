Grace à la fusion des communes de l'ex-agglomération, intégrée dans le dernier recensement de l'Insee, Annecy devient la 29e ville française, avec presque 130.000 habitants. La Haute-Savoie confirme par ailleurs son attractivité, avec plus de 10.000 habitants supplémentaires en un an.

L'Insee a dévoilé mercredi les derniers chiffres du recensement qui serviront de base de population légale au 1er janvier 2018. Grâce à la fusion des communes de l'ex-agglomération désormais effective, Annecy fait un bond spectaculaire et devient la 29e ville française en terme de population, entre Limoges et Perpignan, avec 129.589 habitants. A titre de comparaison, Chambéry compte 61.305 habitants.

la population légale française au 1er janvier 2018 © Visactu

12.000 habitants supplémentaires en Pays de Savoie

Autre enseignement de l'étude, l'attractivité toujours importante des Pays de Savoie, avec 12.000 habitants supplémentaires en un an dans les deux départements. C'est sans surprise la Haute-Savoie qui joue la locomotive, avec prés de 10.000 nouveaux résidents à elle seule. Au total, nous sommes exactement 1.258.417 en Pays de Savoie, un peu plus de 816.000 en Haute-Savoie et un peu plus de 441.000 en Savoie.

L'évolution de la population dans les départements © Visactu

La population dans les principales villes en Pays de Savoie

Voici, sur la base des derniers chiffres du recensement, la population des principales villes en Pays de Savoie, celles de plus de 10.000 habitants :