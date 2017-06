Annecy : DUP annulée, coup d’arrêt pour la construction d’un centre des congrès sur la presqu’île d’Albigny

La décision du tribunal administratif de Grenoble est tombée ce matin. Il annule la déclaration d’utilité publique (DUP) concernant le projet de construction d’un centre des congrès sur la presqu’île d’Albigny à Annecy. Pour les associations de défense du site c’est une victoire importante.

Le bras de fer dure depuis sept ans mais les opposants au projet ont pris un avantage qui sera peut-être décisif. Ce mardi matin, le tribunal administratif de Grenoble a annoncé qu’il annulait les arrêtés préfectoraux des 12 et 16 septembre 2016, deux arrêtés relatifs à la déclaration d’utilité publique du projet de centre des congrès sur la presqu’île d’Albigny. "C’est une belle victoire que nous attendions depuis plusieurs années", s’est réjoui Louis Cofflard l’avocat de l’association des Amis de la Terre.

Dans son jugement, le tribunal a notamment retenu le non-respect de la Loi Littoral, argument mis en avant par les associations de défense de l'environnement (Frapna, Lac Annecy Environnement et les Amis de la Terre). "Ce projet est trop gros par rapport à l’existant et il ne peut pas être considéré comme une extension limitée", a expliqué M° Cofflard.

L’annulation de la DUP empêche le Grand Annecy (la nouvelle agglomération) d’acquérir le foncier nécessaire à la réalisation du projet et de déposer toute demande de permis de construire. À la date d’aujourd’hui, le projet est suspendu."

ECOUTEZ M° Louis Cofflard, avocat des associations de défense de l'environnement opposées au projet de construction d'un centre des congrès sur la presqu'île d'Albigny.. Copier

Deux mois pour faire appel

Pour le moment, Jean-Luc Rigaut (maire d’Annecy et président du Grand Annercy) et Bernard Accoyer (maire d’Annecy-le-Vieux) n’ont pas encore réagi à cette décision. Depuis le vote de ce projet (en novembre 2010), les deux élus se battent pour la réalisation de ce centre de séminaires et de congrès, "outil vital pour l’économie du bassin annécien" selon eux. Silence également du côté de la préfecture où l'on indique simplement que le jugement est en cours d'analyse. Le Grand Annecy et la préfecture de la Haute-Savoie ont deux mois pour contester la décision du tribunal administratif de Grenoble devant la cour administrative de la cour d’appel de Lyon.

Jean-Luc Rigaut et Bernard Accoyer ont toujours soutenu ce projet de centre des congrès sur la presqu'île d'Albigny © Radio France - Richard Vivion

Le cout de la construction de ce centre des congrès est estimé à plus de 54 millions d’euros. Le projet prévoit :