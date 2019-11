Annecy et Thonon-les-Bains : nouvelle action des colleuses contre les féminicides

Dans la nuit du 3 au 4 novembre, plusieurs militantes du collectif contre les féminicides ont collé des affiches sur les tribunaux d’Annecy et de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Une action symbolique pour dénoncer "l'inaction de la justice et de la police" dans la lutte contre les féminicides.

Haute-Savoie, France

"Féminicides : Etat coupable, justice complice". Le message était affiché en lettres noires sur fond blanc colées sur le palais de justice d’Annecy et sur une banderole accrochée aux grilles de celui de Thonon-les-Bains. Il est l’œuvre de plusieurs militantes du collectif de lutte contre les féminicides. "70% des auteurs de féminicides avaient déjà commis des violences sur la victime et (…) rien n’est fait pour mettre fin à ce massacre, indique dans un communiqué les responsables de ce collectif. Par son inaction, l’État est coupable. Par son inefficacité, la justice est complice."

Le même message sur les grilles du palais de justice de Thonon-les-Bains. (photo Lyse AC)) -

"Il y a besoin de marteler ce message car il n'y a pas encore de changement au niveau de la police et de la justice." - Marine, membre du collectif

Coller pour dénoncer

Si le message a rapidement été décollé du mur du tribunal d’Annecy, les photos de cette action nationale (elle a été menée dans 27 villes*) ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. "L'idée de coller est de pouvoir afficher notre colère et attirer l’œil des passants et de l’opinion sur un sujet qui est censé être la grande cause du quinquennat", explique l’une des membres du collectif annécien. Le collectif rappel que chaque année en France, 219 000 femmes sont victimes de violences conjugales et qu’en 2019, 127 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint dont au moins deux cas très médiatiques en Haute-Savoie (Gulçin en janvier à Annemasse et Marianne en août à Annecy). "Notre objectif est clair : arrêter de compter nos mortes."

*Aix-en-Provence, Angers, Annecy, Antibes, Bayonne, Béziers, Bordeaux, Caen, Châlons-enChampagne, Cherbourg, Cholet, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Périgueux, Reims, Saint-Étienne, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse, Tours.