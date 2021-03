Annecy ferme une école après la découverte d'un problème sur la structure du bâtiment

La découverte a été faite à l’occasion d’un contrôle des bâtiments de l’école des Teppes par les services techniques d’Annecy. Ils ont constaté une "oxydation anormale des poteaux métalliques qui soutiennent les bâtiments". L’intervention d’un bureau de contrôle spécialisé a confirmé la nécessité d’une intervention immédiate. Dans un communiqué, la ville explique qu’en "application du principe de précaution, le maire a décidé de fermer les deux bâtiments concernés".

Huit classes concernées

Selon la mairie d’Annecy, "l’Éducation nationale ainsi que tous les parents et les agents municipaux concernés ont été prévenus dès la fin de matinée". Un accueil est mis en place aux Teppes jusqu’à ce vendredi pour les élèves en classe élémentaire. Dès le 22 mars, trois classes de l’école élémentaire seront accueillies à l’école de Novel et cinq autres classes seront déménagées à l’école de la Plaine. Près de 200 enfants sont concernés.

(Document mairie d'Annecy) - -

"L’intervention d’une société spécialisée permettra de sécuriser les bâtiments et de réaliser les travaux de réfection", poursuit la ville d’Annecy. Les élèves de l’école élémentaire pourraient retrouver leurs classes dès le 29 mars. Quant à la crèche, elle devrait rouvrir le 6 avril. "Les bâtiments de l’école maternelle ne sont pas concernés", précise le communiqué de la mairie d’Annecy.