Rencontre pleine d'espoir à l'hôpital d'Annecy entre greffé et malade du coeur

Il y a cinquante ans, était réalisée la première greffe du coeur par le Professeur Barnard en Afrique du Sud. 50 ans après, plus de 7000 transplantations ont été pratiquées l'an dernier à travers le monde dont 500 en France.

Sami est âgé de 45 ans. Condamné à la naissance par une forme très grave de cardiopathie, cet annécien a été greffé du coeur il y a 5 ans. A quarante ans, Annabelle qui vit à Faverges, ne peut plus travailler, ni mener une vie normale. Déjà opérée du coeur, la greffe est aujourd'hui sa seule issue, avec toutes les appréhensions et questions qu'elle implique. Sa rencontre avec Sami constitue une énorme bouffée d'espoir.

C'est une autre vie, c'est la vie! Pour rien au monde, je ne revivrais ce que j'ai vécu avant".

"A 40 ans, Annabelle a un coeur de 75 ans; elle rêve de pourvoir à nouveau porter ses courses et monter les escaliers. Copier

Depuis 20 ans, près de 100 haut-savoyards ont été greffés du coeur, et 45 d'entre eux vivent aujourd'hui avec le coeur d'un donneur. Depuis le début de cette année 2017, 36 prélèvements d'organes ont été réalisés sur des patients décédés dans le département.

50 ans après la première greffe du coeur, plus de 7000 transplantations ont été pratiquées l'an dernier à travers le monde dont 500 en France. Mais chaque année, la liste d'attente des patients qui ont besoin d'une transplantation cardiaque augmente, et elle augmente plus que le nombre de dons et de greffes.

Tous organes confondus, 15 mille patients sont en attente d'une greffe aujourd'hui dans notre pays. Ce qui fait dire au docteur Benjamin Richard, cardiologue au centre hospitalier Annecy-Léman, et membre de la coordination des dons d'organes au CHANGE, que ce don d'organes demeure à ce jour l'un des enjeux majeurs de la réussite de la transplantation et de l'espérance de vie de milliers de patients.

Pour en savoir plus sur le don d'organes: https://www.france\-adot.org/adot\-departementales/adot\-74/contact\-haute\-savoie.html