Annecy : il faut payer pour se baigner, si on vient en voiture

Les parkings d’Annecy sont devenus payants cet été près des plages. Ces mesures s’intègrent au plan Mobil’été, pour une façon différente de se déplacer à Annecy. Sur les parkings, annéciens et touristes sont plus ou moins convaincus.

La nouvelle municipalité, menée par le maire écologiste François Astorg tente de réduire la circulation autour du lac.

Une des mesures fortes et pourtant pas du tout populaire c’est de rendre les parkings des bords du lac payants.

Il s’agit de concevoir la mobilité différemment - Chantale Farmer, maire déléguée d'Annecy

Dans le parking des Marquisats dans lequel les va-et-vient des voitures sont importants, l'élue explique "On met les parkings payants, mais on met aussi à disposition des navettes gratuites pour les plages, de très nombreux vélo VAE Vélonecy sont en libre-service autour du lac, gratuits la première demi- heures et il y a plus de navettes lacustres".

Le vélo avec tous le matériel de plage pour les enfants, ce n’est pas pratique - une vacancière annécienne

Ça c’est la version d’une mère de famille qui habite dans l’agglomération d’Annecy. Elle est sur le parking devant l’horodateur avec ses deux filles, leurs planches de surf, les serviettes et le pique-nique. Pour elle, le vélo ou les navettes, ça ne lui semble pas réaliste. A coté, des touristes parisiens sont plus stoïques "on paye partout de toute façon, dans tous les lieux touristiques. Donc un parking payant devant la plage, ça ne nous choque pas".