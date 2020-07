Annecy impose le port du masque sur les marchés

À Annecy, faire son marché démasqué est désormais interdit. À partir de ce samedi 25 juillet, la ville de Haute-Savoie impose le port du masque sur l’ensemble de ses marchés. "Au regard de la forte fréquentation constatée sur les marches de plein air de la ville, le maire a décidé de rendre obligatoire le port du masque sur l’ensemble de ces marchés et ce, par arrêté municipal", indique un communiqué.

Barrières à l'entrée

Pour le nouvel édile d’Annecy, cette décision vise à lutter contre la propagation du virus mais aussi à éviter, en cas de rebond des cas de Covid-19, une nouvelle fermeture des marchés et des commerces. "Il y aurait un impact économique colossale, explique François Astorg. Plus personne ne souhaite cela." La ville en appelle "au civisme de tous les usagers et des professionnels concernés pour mettre en œuvre ces mesures".

Dès ce samedi matin, les marchés seront clos par des barrières et les entrées seront surveillées par la police municipale. Au besoin, des masques seront distribués aux personnes n’en possédant pas. "Le but n’est pas de verbaliser ni de réprimer mais bien d’expliquer. J’espère que cette mesure sera perçue positivement même si je sais que certains vont grincer des dents", poursuit François Astorg.

Je cherche à éviter que l'on se retrouve dans une situation où demain on soit obliger de refermer les marchés." - François Astorg, maire d'Annecy

Sur les marchés d'Annecy (Haute-Savoie), certains clients et commerçants portent déjà le masque. © Radio France - Richard Vivion

Extension de la mesure aux autres rues du centre-ville ?

Port du masque obligatoire sur les marchés mais quid des rues piétonnes (rue Carnot, rue du Pâquier…) et notamment celle de la vieille ville actuellement bondées ? Le maire d’Annecy affirme ne pas vouloir, pour l’instant, étendre la mesure. "Nous attendons de voir comment cela va évoluer. Je suis plutôt confiant", assure-t-il.