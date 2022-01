Annecy interdit le protoxyde d’azote ou "gaz hilarant"

Face à une hausse de la consommation de protoxyde d’azote, le maire d’Annecy a pris un arrêté interdisant pour les mineurs la vente, la consommation et la détention sur la voie publique de ce "gaz hilarant".

Trop de jeunes consommateurs, trop de déchets… ce jeudi 6 décembre, la mairie d’Annecy a annoncé qu’elle interdisait la vente, la consommation et la détention sur la voie publique des cartouches de protoxyde d’azote. Cette mesure vise les mineurs. L’arrêté municipal est appliqué depuis le 1er janvier et a été pris pour une durée d’un an.

Le protoxyde d’azote ou "gaz hilarant" se retrouve notamment dans les cartouches pour siphon alimentaires. "Il est utilisé de manière détournée pour ses propriétés euphorisantes", indique dans un communiqué la mairie annécienne. Sa consommation présente de nombreux risques comme une asphyxie par manque d’oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé, désorientation, vertiges… En cas de consommations répétées et / ou à fortes doses, de sévères troubles neurologiques, psychiatriques ou cardiaques peuvent survenir.

Pollution

Selon la ville d’Annecy, la hausse de la consommation du "proto" est également une source de pollution. "Les forces de l’ordre tout comme les agents de la propreté urbaine ont constaté une consommation excessive de ce gaz sur la voie publique. De nombreuses cartouches y sont retrouvées abandonnées", explique la municipalité.

Extrait de l'arrêté municipal pris par la ville d'Annecy