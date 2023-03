Annecy : la caserne des pompiers sera détruite puis reconstruite

C’est une vieille dame. Un bâtiment d’un autre temps, vétuste et totalement inadapté à l’activité des pompiers. Construite en 1958, la caserne des Romains (ou centre de secours principal d’Annecy) sera détruite pour être reconstruite au même endroit. L’annonce officielle de ces travaux a été faite ce mardi par le président du Département de la Haute-Savoie et président du Service départemental d’incendie et secours (SDIS), le maire d’Annecy et la présidente du Grand Annecy. Les travaux de démolition devraient débuter en 2024.

Caserne la plus active de Haute-Savoie

Fin 2027, l’ancienne caserne laissera la place à un bâtiment plus moderne et compatible avec la forte activité des pompiers annéciens. "Avec 8200 secours en 2022, cette caserne est celle qui a la plus forte activité du département et celle qui est dans le plus mauvais état", a rappelé Martial Saddier, président du SDIS et du département. Son emplacement, au cœur d’Annecy, est stratégique notamment pour les interventions en cas d’incendie dans la vieille ville. Durant la période des travaux, un plan de continuité des secours sera mis en place.

20 millions d’euros

La future caserne améliorera les conditions de travail des 120 pompiers annéciens. "Nous avons besoin d’un équipement moderne", explique le colonel Nicolas Marillet, directeur du SDIS 74. D’ici l’été, un appel à projet sera lancé auprès des cabinets d’architectes. Le cout des travaux est estimé à plus de 20 millions d’euros. Ils seront financés par le SDIS, la ville d’Annecy et le Grand Annecy.