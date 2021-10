La fabrication de masques comme vecteur d'insertion pour les travailleurs handicapés de l'ADTP à Annecy

C’est une aventure débutée en mai 2020 presque par hasard. À l’époque, l’ARS (Agence régional de santé) demande aux dirigeants de l’ADTP en Haute-Savoie de fournir des masques à ses 600 salariés. "Nous nous sommes dit : on ne va pas les acheter, on va les fabriquer", se souvient Philippe Gagneur, le président de cette entreprise associative qui œuvre pour la qualification professionnelle des personnes en situation de handicap.

"Activité stimulante"

Quelques semaines plus tard et avec l’aide financière du Conseil départemental et du Grand Annecy, une première machine est achetée. "Très rapidement, nos salariés ont dû apprendre un nouveau métier", poursuit Philippe Gagneur. Et l’ADTP a poussé le curseur de la qualité à l’extrême puisque dans ses locaux de l’Atelier du Thiou à Cran-Gevrier, les masques chirurgicaux sont produits dans une salle grise. "Ici l’atmosphère est contrôlée ce qui nous permet d’avoir les critères pour la norme médicale".

Dans la salle grise de l'ADTP, l'une des deux lignes de fabrication de masques chirurgicaux. © Radio France - Richard Vivion

Aujourd’hui, l’entreprise associative dispose de deux lignes de production. "Je suis très fière de dire que je fabrique des masques", explique Valérie, l’une des salariée de l’ADTP. "Cette activité est très stimulante", affirme Mostafa Yamani, le responsable de l’unité masque. "On passe du stéréotype de la petite activité pour les personnes handicapées à quelque chose de très moderne avec une technicité très élevée." Et là, il n’est plus question de limite. "Notre ADN est de démontrer au quotidien qu’un handicap est une opportunité d’apprendre", poursuit Mathieu Chacun, le directeur du site de Cran-Gevrier.

ÉCOUTEZ Mathieu Chacun, le directeur du site d'Annecy Cran-Gevrier de l'ADTP. Copier

Les masques de l'ADTP sont en vente sur le site www.boutique-adtp.com

L'association ADTP emploie 600 personnes dont 80% en situation de handicap. Sa mission est de faciliter l’intégration par le travail et l’accompagnement de chaque travailleur afin de développer leur autonomie sociale et professionnelle. Elle est implantée sur plusieurs sites en Haute-Savoie (Cluses, Cran-Gevrier et Ville-la-Grand)

Un contrat avec l'hôpital d'Annecy

En un peu plus d’un an et demi, l’ADTP a produit et vendu près de 4 millions de masques. Parmi ses clients, le Centre Hospitalier Annecy Genevois (Change) qui vient de lui passer une commande de 488 650 masques. Pour le Change, travailler avec une entreprise locale engagée dans l’économie sociale et solidaire est un plus. "C’est une belle initiative de faire travailler à la fois une entreprise du bassin annécien et de travail adapté et, pour ADTP, c’est une belle reconnaissance d’avoir l’hôpital comme client." indique la directrice des achats, de la logistique et des infrastructures du centre hospitalier annécien.

ÉCOUTEZ Catherine Dubreuil, la référente "diversité-égalité" du Centre Hospitalier Annecy Genevois. Copier