Annecy, la piscine des Marquisats va fermer pour deux années de travaux

Un dernier plouf ! "Il y aura beaucoup d’émotion", confie Christian. En maillot de bain, serviette posé sur le sol, cet habitué de la vielle piscine des Marquisats image son dernier aller-retour dans le bassin olympique ouvert depuis 53 ans. "J’ai 86 ans et depuis l’ouverture, je viens me baigner plusieurs fois par semaine. Ce dire c’est la dernière fois que je nage dans ce bassin tel qu’il est en ce moment… Mais bon, c’est bien qu’il refasse une nouvelle piscine."

Cela va faire une drôle de sensation de se dire : c'est la dernière fois." - Christian, 86 ans, un habitué de la piscine des Marquisats

ECOUTEZ Christian, 86 ans, un habitué de la piscine des Marquisats. Copier

Construite à côté du lac d'Annecy (Haute-Savoie), la piscine des Marquisats offre depuis 1967 une vue imprenable sur les montagnes. © Radio France - Richard Vivion

Modernisation

A compter de ce dimanche soir, la piscine des Marquisats située à proximité du lac d’Annecy (avec vue sur les montagnes) va fermer ses portes pour les deux prochaines années. L’installation qui date de 1967 va être entièrement rasée et être remplacée par une nouvelle piscine, plus moderne, plus fonctionnelle (cf photos ci-dessous). Le projet prévoit un équipement avec cinq bassins (contre 3 actuellement) dont certains seront couverts et une espace bien-être. La future piscine des Marquisats sera par conséquent ouverte même en hiver. Le bassin olympique de 50 mètres sera chauffé par une boucle d’eau provenant du lac. L’été, les nageurs pourront profiter d’un bassin ludique de 100 m² et d’une piscine à vagues.

Les travaux vont durer deux ans pour un coût de 26 millions d'euros

Avec cette rénovation, la ville d’Annecy espère presque doubler voire tripler la fréquentation de cette piscine. Elle vise sur plus 300 000 visiteurs par an

Image d''architecte du projet de nouvelle piscine des Marquisats à Annecy (Image Mairie d'Annecy). - -

Image d''architecte du projet de nouvelle piscine des Marquisats à Annecy (Image Mairie d'Annecy). - -

Image d''architecte du projet de nouvelle piscine des Marquisats à Annecy (Image Mairie d'Annecy). - -