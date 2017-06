Annecy : la rénovation du parking Bonlieu tourne au cauchemar

Le niveau -2 du parking Bonlieu à Annecy vient de rouvrir après plusieurs mois de travaux de rénovation et voilà déjà que les peintures s’effritent ! Ajouter à cela, un revêtement ultra glissant ! « Il y a un problème », reconnait la mairie qui indique que tout sera refait d’ici la fin août.

"La rénovation du parking ?" Et voilà notre interlocuteur qui part dans un éclat de rire. Casque de moto sous le bras, il vient de garer son gros cube au niveau -2 du parking Bonlieu, juste à côté du Pâquier, en plein centre-ville. Ce commerçant annécien oscille entre humour noir et colère. "Cela a été fait en dépit du bon sens, lance-t-il. Les peintures ne tiennent pas au sol et dès qu’il y a de l’eau, c’est une patinoire. Un coup de frein, vous dérapez ! Vous tournez, vous dérapez !"

Peintures qui ne tiennent pas au sol et revêtement hyper glissant, c’est dommage parce que, sans cela, la rénovation du niveau -2 du parking Bonlieu est plutôt réussie. Nuances de gris avec des touches de jaune citron, "c’est agréable" concède une automobiliste. Mais la vue d’ensemble est gâchée par l’accumulation des défauts et ces peintures qui s’écaillent et se décollent. "Il y a un problème", reconnait Gilles Bernard. L’adjoint au maire d’Annecy est même embarrassé. "En termes d’image, c’est désastreux ! Mais les entreprises et les fournisseurs, tous ceux qui ont participé à ces travaux ont reconnu une défaillance." Officiellement, l’humidité ambiante du parking serait à l’origine de cette catastrophe esthétique.

Depuis sa rénovation, le revêtement du niveau -2 du parking Bonlieu à Annecy c'est "une patinoire" expique un motard. © Radio France - Richard Vivion

Le niveau -2 du parking Bonlieu sera donc «re» refait fin août indique la ville d’Annecy. D’ici là, les mêmes travaux de rénovation ont débuté pour le niveau -1. On a hâte de voir le résultat !

Le parking souterrain Bonlieu construit en 1981 s’étend sur deux niveaux 689 places de stationnements. Le montant global de la rénovation avoisine les 2 millions d’euros.