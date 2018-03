C’est un système encore peu développé en France : l’achat de son ticket de bus via son téléphone portable. Depuis ce vendredi matin, les transports urbains du Grand Annecy propose ce service aux usagers de ses bus. "Il suffit de télécharger l’application de la SIBRA, explique le responsable informatique que la société. Ensuite, via l’onglet E-Ticket et après avoir créé un compte, chaque voyageur (avant de prendre le bus) pourra acheter son titre de transport. Le paiement se fait par carte bancaire." Pour l’instant, ce nouveau système propose uniquement la vente de ticket unitaire à 1,40 € et valable une heure. "Nous faisons un test et si le publique adhère nous ajouterons rapidement les carnets de 10 tickets et toutes nos autres offres", assure Denis Chazelle.

(Source SIBRA) -

Gain de temps

Chaque année, la SIBRA écoule un million de tickets unitaires. "Pour les conducteurs de bus, vendre des titres de transports équivaut souvent à perdre du temps sur leur trajet", indique la responsable du marketing la société des transports en commun du Grand Annecy. « Grâce au E-Ticket, ils n’auront plus à rendre la monnaie et donc gagneront en temps de parcours", poursuit Sabine Frizzera. Et il y aussi des avantages pour les usagers. "Ce sera plus simple pour eux et ils n’auront plus besoin d’avoir de l’argent sur eux."

Nos conducteurs ont beaucoup de missions (...) tout le monde comprendra que s'ils vendent moins de tickets ils gagneront en temps de parcours." - Sabien Frizzera, directrice marketing à la SIBRA