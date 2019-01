Annecy lance son application BIP pour signaler les dégradations et incivilités

Par Nelly Assénat, France Bleu Pays de Savoie et France Bleu

La Ville d’Annecy vient de mettre en service son application BIP sur laquelle on peut signaler tout incident repéré sur la voie publique : banc cassé, tag, éclairage en panne... Objectif : intervenir le plus rapidement possible.