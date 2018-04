Les automobilistes vont devoir s’y habituer. Dans le centre-ville d’Annecy plus question de dépasser les 30km/h (la mesure entre en vigueur ce lundi 9 avril). Pour la mairie, la création de cette zone 30 doit permettre de "pacifier la circulation" et ainsi offrirplus de sécurité pour les cyclistes.

30 km/h cela permet d'offrir un espace partagé où les vélos peuvent se retrouver mélangés à une circulation automobile avec beaucoup moins de risques et donc de ne plus être sur les trottoirs. Cela permettra aussi de simplifier les conflits entre vélos et piétons." - Jean-Luc Rigaut, maire d'Annecy