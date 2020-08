Annecy : le parc des sports reste fermé au moins jusqu'à fin octobre

Le parc des sports d'Annecy restera fermé au moins jusqu'à fin octobre. Réunie vendredi en préfecture de Haute-Savoie, la commission départementale de sécurité a maintenu l'avis défavorable déjà donné fin juin. Les diagnostics effectués ces dernières semaines au niveau de la structure de l'enceinte vieille de 60 ans ne sont pas concluants, et des expertises complémentaires sont nécessaires.

Le FC Annecy sans stade

Ces nouvelles études auront pour objectif de vérifier davantage la solidité du auvent en béton des tribunes, afin de déterminer si il faut ou non des renforcements. En attendant, c'est la douche froide pour le FC Annecy qui espérait débuter dans son jardin sa nouvelle saison en National face au Mans le 21 août. Le club haut-savoyard, dont la préparation a déjà été affectée par la Covid-19, doit trouver une solution de repli pour ses premières rencontres à domicile. Le club d'athlétisme d'Annecy devra également patienter pour retrouver sa piste en tartan.

"Plus qu'une douche froide, une vraie catastrophe". Catherine Allard, adjointe aux sports à la mairie d'Annecy.

"Je suis profondément déçue pour les clubs" réagit sur France Bleu Pays de Savoie Catherine Allard, adjointe aux sports à la mairie d'Annecy, "après le Covid et l'annulation de tous les championnats et toutes les manifestations, c'est clairement leur santé financière qui est en jeu. C'est plus qu'une douche froide, c'est une vraie catastrophe".

Maigre consolation, le terrain annexe n'est pas concerné par cette interdiction.