Annecy, le port du masque étendu à l’ensemble du centre-ville

Terminé le plan gruyère, la ville d’Annecy a décidé d’étendre le port du masque à l’ensemble de son centre-ville. De la gare au Musée-Château, de la mairie aux Galeries Lafette… désormais le masque est obligatoire partout. Seuls le Pâquier et les Jardins de l'Europe échappent à cette nouvelle règle. "La courbe de circulation du virus sur le territoire est en nette augmentation, indique sur son site internet la maire annécienne. L'effort pour lutter contre sa propagation doit absolument se renforcer. Alors, ne lâchons rien ! Toujours mobilisés, toujours responsables !"

La nouvelle zone de port du masque obligatoire sur Annecy

(Document mairie d'Annecy) - -

Dans quels lieux venir masqué ?

À compter du mercredi 14 et jusqu'au 30 octobre 2020, le port du masque devient obligatoire dans l'ensemble du département de la Haute-Savoie, pour toute personne de 11 ans et plus :

aux abords, dans un périmètre de 50 mètres, des établissements scolaires (premier et second degré) et d'enseignement supérieur pendant les horaires de fonctionnement de ces établissements ;

aux abords, dans un périmètre de 50 mètres, des gares de transport terrestre, ferroviaire et lacustre, pendant les horaires de fonctionnement de ces établissements ;

dans les parcs de stationnement des centres commerciaux et hypermarchés , et aux abords de ces établissements dans un périmètre de 50 mètres, durant les horaires d'ouverture.

Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des marchés de la ville d’Annecy, jusqu'au 30 octobre 2020. L’application des gestes barrières (distanciation, lavage de main) reste en vigueur à l’intérieur de ces périmètres.Le port du masque grand public reste obligatoire dans les établissements clos recevant du public.Pour Annecy, il s'agit des :

mairies déléguées et accueils municipaux recevant du public,

salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, cinémas,

restaurants et débits de boissons,

hôtels et pensions de famille,

salles de jeux,

établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement,

médiathèques, bibliothèques, salles d'exposition, musées et lieux publics patrimoniaux,

établissements de culte,

établissements sportifs couverts, piscine non couverte des Marquisats (avant et après l'accès au bassin),

établissements de plein air,

Ehpad, restaurants séniors,

établissements flottants,

chapiteaux, tentes et structures,

gares routières,

magasins de vente, centres commerciaux,

administrations, banques,

transports en commun,

parkings couverts.

3 nouveaux centres de tests

En novembre, 3 sites seront mis à disposition par la Ville pour organiser des centres de tests. Ils seront situés à Cap Périaz (Seynod), rue de la Frasse (Annecy-le-Vieux) et à Novel (ancienne cuisine centrale).