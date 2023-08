Annecy : les chiens se défoulent dans le premier caniparc de la ville, une immense aire de jeux dédiée

On connaissait les aires de jeux pour les enfants, il existe désormais leur équivalent pour nos amis les chiens. Annecy a ouvert son premier caniparc en face de la plage d'Albigny . Un terrain de 2000 m2 où des agrès ont été installés spécialement pour eux, rue du petit port.

Un des projets lauréats du budget participatif

Ce premier caniparc de la ville est l'un des 17 projets lauréats du budget participatif, une idée des citoyens et notamment des propriétaires de chiens en manque d'espace pour leur faire se dégourdir les pattes. "Ça devient de plus en plus compliqué, la plupart des parcs et jardins sont interdits aux chiens désormais en centre-ville", s'inquiète Monique.

Adrien est venu avec Titus, son berger des Shetlands. A peine arrivé, le chien trouve un copain pour jouer. "C'est vraiment un lieu convivial, où on est quasi sûr de rencontrer d'autres chiens et leurs maitres. On peut aussi faire un peu d'agility, les faire travailler avec les différents modules ludiques mis à disposition comme les arches ou les obstacles".

Plusieurs modules ludiques ont été installés dans le caniparc pour permettre aux chiens de faire de l'agility © Radio France - Isabelle Gaudin

"Il y a encore de nombreux endroits interdits aux chiens"

Le chien de Benjamin joue au bâton avec celui d'Adrien. "je viens plusieurs fois par semaine, ça lui permet de se défouler. C'est vraiment bien un espace comme ça, surtout en haute-saison comme maintenant où il y a beaucoup de monde à Annecy. Il y a beaucoup d'endroit où on ne peut pas aller avec notre chien".

Marie Bertrand, adjointe au maire d'Annecy en charge de la démocratie participative, se félicite que le caniparc "soit un vrai lieu de convivialité, tant pour les chiens que pour leurs propriétaires. On a vu des enfants qui passaient avec leurs parents et regardaient les chiens jouer, ça permet de véhiculer une autre image des chiens." L'élue de rappeler les épisodes d'attaques de cygnes par des chiens qui avaient choqué à l'époque.

"Tout le monde est conscient que cette expérience doit être réussie si on veut en faire d'autres, puisque Annecy est une grande ville. On a d'autres projets à l'étude", termine Marie Bertrand.

Ce caniparc est situé avenue du petit port sur la commune déléguée d'Annecy-le-Vieux, en face de la plage d'Albigny. Il est ouvert tous les jours de 7h à 22h. Ce projet a coûté près de 13.000 euros.

Le caniparc est divisé en deux parties, un espace pour les grands chiens et un autre pour les petits chiens. © Radio France - Isabelle Gaudin

Le caniparc permet aux maitres de laisser leurs chiens en liberté dans un espace dédié © Radio France - Isabelle Gaudin