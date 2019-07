Annecy : manifestation du personnel des Ehpad

Haute-Savoie, France

"Soignants épuisés", "Soigne et tais-toi", "#prendsoindetesvieux"… une centaine de salariés de plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) haut-savoyards s’est retrouvée, ce lundi, devant le siège de l’Agence régionale de santé (ARS). "On manque de personnel pour prendre soin de nos anciens, regrette une jeune aide-soignante. On n’est plus assez et on n’a plus de temps s’occuper correctement d’eux."

on est arrivé à un point de non-retour.’ – Manon, aide-soignante dans un Ehpad d’Annecy

A Annecy ce lundi, une centaine de personnes, salariés des Ehpad de la Haute-Savoie, a manifesté devant l'ARS. © Radio France - Richard Vivion

Vocation

Eric Lacoudre, directeur d’un EHPAD à Sillingy et représentant pour la Haute-Savoie de l’Association des directeurs aux services des personnes âgées estime que tous ces problèmes ont entraîné une pénurie de vocation. "Le directeur d'un centre de formation d’aide-soignant vient de nous expliquer qu’en un an il avait perdu 25% de candidats."

Notre secteur s’enfonce lentement et irrémédiablement dans la crise." - Eric Lacoudre, directeur d’un EHPAD à Sillingy et représentant pour la Haute-Savoie de l’Association des directeurs aux services des personnes âgées

