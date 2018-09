Annecy, France

"In Annecy Mountains" écorche les oreilles des membres de l’association de Défense de la langue française (DLF). Crée pour vanter les mérites de la région annécienne, ce slogan (qui est aussi une marque) a été financé par la communauté d’agglomération du Grand Annecy. "Une subvention de près de 194 000 euros a été votée le 31 mai dernier", explique Philippe Reynaud. Pour le président de la délégation savoyarde de l’association, ce choix est largement contestable. "C'est critiquable sur un plan légal parce que l’article 14 de la loi Toubon (1994) sur la défense de l’emploi de la langue française oblige les collectivités publiques à utiliser le français."

Moralement, on peut aussi regretter que des élus de la République ne soient pas exemplaires sur ce sujet." - Philippe Reynaud, président de l'association de Défense de la langue française en Pays de Savoie

Pour la promotion à l'international

L’association a écrit au président du Grand Annecy pour lui demander de retirer sa subvention et d’annuler cette marque "In Annecy Mountains." "Il s’agit d’un recours gracieux mais si rien ne bouge, nous saisirons le tribunal administratif", poursuit Philippe Reynaud. Pour le moment, elle n’a reçu aucune réponse.

Du côté de l’agglomération annécienne, on semble même vouloir conserver ce slogan. "Le "Annecy Mountains" doit nous permettre de toucher une clientèle étrangère", explique le patron de l’Office de tourisme du lac d’Annecy. Quant au "IN", Yann Clavillier indique qu’il sert aussi à renvoyer sur le début de mots français. "Dans nos brochures, ce "IN" symbolise INoubliable, INimaginable ou encore INimitable." Pas certain que cette pirouette apaise les oreilles des défenseurs de la langue française.