Annecy : on pourra se baigner dans le lac... sous conditions

Après avoir annoncé la semaine dernière la reprise des activités nautiques sur le lac, en accord avec la Préfecture, le Maire d’Annecy va plus loin ce jeudi. Désormais, le lac est rouvert à la pratique sportive et de loisirs individuelle, y compris la nage en eau libre et la plongée. Jusqu'à présent, toute activité impliquant une baignade était interdite.

Il sera donc possible "dès ce weekend" espère Jean-Luc Rigaut (le préfet de la Haute-Savoie doit signer un arrêté), dans le respect des règles sanitaires et de distanciation physique, de pratiquer les activités suivantes sur le lac :

l’aviron

le canoë-kayak

la nage en eau libre

la plongée,

la voile

Ne pas s'élancer d'une plage

Toutefois, toutes ces pratiques ne pourront être pratiquées au départ d'une plage. Les sportifs concernés devront s'élancer depuis un club, une base nautique, base de loisirs ou un ponton d’accès public au lac comme il en existe sur chacune des communes riveraines du lac d'Annecy. Cette mesure est appliquée au moins jusqu'au 2 juin.

Loisirs privés autorisés également, mais encadrés

Les activités nautiques de loisirs : comme la pêche, les pédalos, les embarcations individuelles, les activités des bateliers et des loueurs, la navigation de transports de voyageurs et de tourisme professionnel, le stand-up paddle, sont aussi autorisés "à partir des lieux habituels de ces activités".

L’ensemble des activités nautiques énumérées ne pourra pas se pratiquer sur les plages, ni à leurs abords, ni au départ de celles-ci, afin d’éviter tout regroupement et usage des plages, au moins jusqu’au 2 juin 2020.

L'annonce d'une baignade interdite avait agacé beaucoup de pratiquants de la nage en eau libre. Le collectif des nageurs du lac d'Annecy avait lancé une pétition qui a recueilli plus de 1.800 signatures ce jeudi soir.