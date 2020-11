Ce jeudi matin à Annecy (Haute-Savoie), quelque élèves et une quinzaine de professeurs du lycée Charles Baudelaire se sont retrouvés pour dénoncer l’impossibilité d’appliquer au sein de leur établissement le protocole sanitaire renforcé demandé par l’Éducation nationale.

Annecy : Profs et élèves du lycée Baudelaire estiment que "le protocole sanitaire n’est pas applicable"

Une mobilisation timide mais pour eux ce n’est qu’un début. Ce jeudi matin, une quinzaine de professeurs grévistes du lycée Baudelaire d’Annecy se sont rassemblés devant la grille d’entrée de l’établissement. Accompagnés de quelques élèves, essentiellement des responsables de l’UNL 74 (Union nationale lycéenne), ils ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire : "Blanquer, l’école de la misère sanitaire".

Mouvement de grogne d'une partie des profs et des élèves devant le lycée Baudelaire à ANnecy (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

"C'est la pagaille"

"On nous demande d’aérer les classes entre chaque cours mais les sécurités sur les fenêtres nous empêchent des les ouvrir en grand", explique une professeure de français. "Les couloirs dont seulement 1m50 de large, les élèves ne peuvent pas respecter les règles de distanciation", poursuit-elle. A cela s’ajoute la pagaille à l’heure du déjeuner. "Dans le self, ils ont enlevé la moitié des chaises pour que l’on mange en quinconce. Résultat, cela génère une file d’attente où on est tous entassés les uns sur les autres", raconte une élève. "C’est la pagaille."

Journée de grève mardi prochain

Pour garantir la sécurité des élèves comme celle des professeurs, plusieurs syndicats demandent un dédoublement des classes. "750 élèves en semaine A, 750 en semaine B, poursuit Annie Fabien professeure à Baudelaire et membre de la FSU. Il faudra également accompagner cette mesure d’un allègement des programmes." Au niveau national, plusieurs syndicats de l'Éducation appellent à la grève mardi 10 novembre pour protester contre les mesures sanitaires en place dans les établissements pour lutter contre le Covid-19. Ils demandent des conditions sanitaires renforcées, telles que des demi-groupes, des agents supplémentaires, une réorganisation de la demi-pension...