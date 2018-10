Scooters et voitures circulant à contre-sens, feux rouges grillés et utilisation de fumigènes… Deux mariages communautaires célébrés samedi dernier à Annecy (Haute-Savoie) ont entrainé une belle pagaille dans les rues du centre-ville. La police a décidé de marquer le coup. Elle a dressé 70 PV !

Samedi dernier, la police d'Annecy a constaté plus de 70 infractions au code de la route lors de la célébration de deux mariages communautaires. (image @PoliceAnnecy)

Haute-Savoie, France

Lendemains de noces douloureux pour certains invités. Samedi dernier, deux mariages célébrés dans la communauté turque d’Annecy ont entraîné, en plein centre-ville, de nombreux débordements et infractions au code de la route. Voitures sur le trottoir, circulation à contre-sens, refus de priorité… la liste est longue (voir ci-dessous). "Ce jour-là (samedi), nous avons reçu énormément d’appels de la part de piétons ou de conducteurs excédés par ces comportements", indique un responsable du commissariat d’Annecy.

Liste des infractions constatées, des amendes et des points retirés

8 arrêts/stationnements dangereux : 135 euros, -3 points

10 stationnements/arrêts gênants : 35 euros

3 émissions de fumée : 135 euros

10 stationnements sur trottoir : 135 euros

6 stationnements sur accotement ou passage réservé aux piétons : 35 euros

5 circulations à contre sens : 135 euros, - 4 points

2 franchissements feu rouge fixe : 135 euros, - 4 points

1 franchissement ligne continue : 135 euros, - 3 points

18 conduites de véhicule ne permettant pas de manoeuvrer aisément : 35 euros

1 refus de priorité : 135 euros, - 4 points

1 refus de priorité à piéton : 135 euros, - 4 points

5 changements de direction sans avertissement préalable : 35 euros, - 3 points

1 dépassement par la droite : 135 euros, - 3 points

1 feu orange : 35 euros

1 procédure délictuelle : entrave à la circulation, - 6 points

72 points retirés

En raison du nombre d’invités (plus de 300 personnes pour les deux mariages), les policiers n’ont pas sorti tout de suite leur carnet de PV. "Nous ne voulions pas prendre le risque que cela dégénère", explique un enquêteur. Mais grâce aux images de la vidéo-protection, ils ont pu identifier une cinquantaine d’automobilistes fautifs. "Grâce au travail effectué avec le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) nous avons même retrouvé ceux qui avaient loué leur voiture en Suisse". Résultat : 70 infractions retenues pour un total de 11.765 euros d’amende et 72 points retirés sur les permis de conduire.

Le commissariat d’Annecy explique que ces débordements sont relativement fréquents lors des célébrations des mariages communautaires. "La joie et la liesse qui entourent ces événements ne permettent pas de faire n’importe quoi sur la route", rappelle un policier. Voilà les prochains mariés et leurs invités prévenus.