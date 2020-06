Annecy relance ses contrôles anti-bruit

Ce vendredi soir, cinq policiers municipaux d’Annecy ont mené un contrôle anti-bruit avenue de France. Dans leur ligne de mire, les moteurs (voitures, motos ou scooters) trop bruyants mais aussi les comportements inadaptés de certains conducteurs comme les montées en régime avant le démarrage ou encore les accélérations trop agressive qui entraînent une importante nuisance sonore pour les riverains de cet axe très fréquenté.

"Très pénible"

L’article R 318-3 du Code de la Route stipule que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux autres usagers de la route ou aux habitants. "C’est un article assez méconnu", reconnait Fabrice Leduc, brigadier-chef de la police municipal. "Multiplier les accélérations à un feu rouge et démarrer en trombe, c’est très pénible notamment la nuit pour les habitants de ce secteur."

L’amende pour émission de bruits gênants par un véhicule à moteur s’élève à 135 euros. En été, la police municipale d’Annecy dresse entre deux et quatre procès-verbaux par semaine pour ce type d’infraction. "Avec le déconfinement, les conducteurs (auto ou moto) ont tendance à rouler plus vite et donc à faire plus de bruit alors que les riverains, eux, s’étaient habitués au calme lors du confinement. Cela engendre quelques tensions", reconnait le brigadier-chef.