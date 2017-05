Annecy : tout un quartier se mobilise pour son école

Les habitants du quartier de Novel à Annecy se mobilisent pour leur école. Une cinquantaine de personnes ont manifesté mercredi contre la fermeture annoncée d'une des classes de l'école élémentaire de ce quartier populaire.

Des parents d'élèves, des enseignants, des habitants et même des commerçants. Une cinquantaine de personnes ont manifesté mercredi contre la fermeture annoncée d'une des classes de l'école élémentaire de Novel, un quartier populaire d'Annecy. Ils craignent un passage de 24 à 26 élèves par classe à la rentrée prochaine, au détriment selon eux de la qualité de l'enseignement dans ce quartier à forte mixité sociale.

Tout un quartier mobilisé

Réunis sous une banderole "non à la fermeture", les parents ont exprimé leurs inquiétudes et leur attachement au quartier, où se côtoient "toutes les origines" explique une maman de de deux enfants : "Actuellement ils sont déjà 24 par classe en maternelle. Quand ils devront apprendre à lire et écrire, ça sera compliqué pour eux".

Pour le porte-parole des parents Charles Mélières, l'inquiétude est grande : "Sur le papier, deux élèves en plus, ça parait insignifiant, mais déjà aujourd'hui les enseignants nous alertent sur leurs conditions. On veut montrer qu'on est là, qu'on ne lâchera rien, et qu'on est attachés à notre quartier et notre école".

Les parents d'élèves sont accompagnés dans leur combat par des habitants et commerçants du quartier, comme le boucher Philippe Baule, qui a tenu à répondre présent. Il dénonce "la logique comptable" de l'éducation nationale : "Il y a un quota, on essaye même pas de comprendre le pourquoi du comment, c'est de l'administratif pur et dur. Novel, c'est un petit village dans la ville, et nous artisants et commerçants, on se sent concernés".

"A Annecy-le-Vieux, ça ne ferait pas le même effet". Lionel, papa de deux enfants

La dimension sociale du quartier de Novel est au cœur de la mobilisation. "C'est une école située dans un quartier populaire" explique Lionel, papa de deux enfants: "Il y a des enfants qui ne parlent pas très bien le français, ils doivent aussi bénéficier d'un apprentissage adapté. Limiter les effectifs dans ce type de quartier, c'est important. A Annecy-le-Vieux, ça ne ferait pas le même effet. Cela permet aussi de maintenir la mixité en évitant que les parents aient envie de mettre leurs enfants dans le privé".

Les parents d’élèves de l'école de Novel seront fixés à la fin du mois. En attendant, ils ont lancé une pétition qui a a recueilli prés de 700 signatures.