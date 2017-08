Annecy : un arbre s’effondre en plein centre-ville, pas de blessé

Vers 9h45 ce mercredi, un marronnier du square des Martyrs et de la Déportation est tombé. Fort heureusement, personne n’a été blessé. Un champignon serait à l’origine de la chute de cet arbre.

C’était l’un des plus grands marronniers du square des Martyrs et de la Déportation. Vingt mètres de haut, un arbre qui avait planté il y a plus de cinquante ans juste à côté du centre de Bonlieu. Mais vers 9h45 ce mercredi matin, il s’est écroulé. Si personne n’a été blessé, la chute était impressionnante ont raconté plusieurs témoins. L’arbre est en partie tombé sur une voie de bus. La circulation a été perturbée le temps que les services de la ville jouent de la tronçonneuse.

Racines pourries

Comment un arbre peut-il tomber comme cela ? "Sur place nous avons constaté une pourriture racinaire", raconte le responsable du service paysages et biodiversité de la maire d’Annecy. "Les racines étaient totalement pourries et la stabilité de l’arbre était donc affaiblie", poursuit Christophe Ferlin. Comme tous les arbres d’Annecy, ce marronnier était surveillé. "Il avait été expertisé en 2014, mais nous n’avions rien décelé", explique le technicien qui précise qu’il est de toute façon impossible de contrôler le système racinaire.

