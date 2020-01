Annecy : un passage piéton dangereux inquiète les parents d'élèves

Annecy, France

Une pétition réunit 900 signatures contre...un passage piéton. Boulevard Gambetta en face de l'école des Tilleuls à Annecy (Haute-Savoie). Il traverse deux voies doubles sur lesquelles les automobilistes roulent vite et avec une mauvaise visibilité. Les parents d'élèves ont la boule au ventre tous les matins en amenant leurs enfants.

Alexandra Silvestre, la directrice de l'école des Tilleuls Copier

On a tout essayé...

Les parents d'élèves des Tilleuls ont décidé de se mobiliser avant qu'un drame ne se produise. Anne Chystelle amène ses deux enfants à l'école tous les matins. À chaque fois c'est un jeu d'esquive pour traverser la route : "on a déjà eu des incidents qui, heureusement n'étaient pas graves. Une maman qui s'est faite heurter par une voiture. C'est un sursis permanent."

Un système de "peinture 3D" a été mis en place sur le passage, mais d'après les parents, il ne sert pas à grand chose © Radio France - Nicolas Joly

Les parents d'élèves peuvent compter sur le soutien de la directrice de l'école, Alexandra Silvestre. Elle sollicite régulièrement les pouvoirs publics et prend elle-même des initiatives pour rendre plus visible le passage dangereux. "On a acheté des oriflammes pour signaler le passage", se rappelle-t-elle, "c'est le sixième pied d'oriflamme que je me fais piquer d'ailleurs donc il faut trouver d'autres solutions." D'où la pétition lancée pour attirer l'attention de la municipalité. "Ce qu'on veut c'est faire prendre conscience aux automobilistes qu'il y a une école et qu'il faut faire attention !"