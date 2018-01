Annecy, France

Elle s’appelle Csilla Nicot. "Mon prénom est d’origine hongroise et à Budapest, dans les centres commerciaux, il y a des endroits où les parents peuvent laisser leurs enfants pendant qu’ils font leurs courses." Et c’est donc ce concept de garderie qu’elle a décidé d’importer à Annecy. "Ici, nous accueillons les enfants de 2 à 10 ans, sans préinscription préalable, pour une heure minimum et jusqu’à quatre heures maximum", explique Csilla Nicot. Il est possible de réserver mais ce n’est pas nécessaire. "L’objectif est vraiment d’aider les parents. C’est une solution de dépannage quand ils ont prévu de faire du sport, d’aller faire les courses ou parce qu’ils ont une réunion."

Reportage : "Happy Tipi", la première garderie à l'heure d'Annecy

"Happy Tipi", la première garderie à l'heure d'Annecy. Copier

"le pansement sur le bobo"

Dynamique et la tête pleine d’idées, l’entrepreneuse annécienne a monté son projet en moins d’un an. "Happy Tipi" s’est installé dans un local de 140m2 situé derrière la gare. "Il y a un besoin réel, affirme Csilla Nicot. Cette garderie à l’heure c’est le pansement sur le bobo du manque de garde et de souplesse." Plusieurs dizaines de parents ont déjà été séduit par le concept. Jessica, maman d’une petite fille, trouve ce système de garde très utile. "C’est une chance d’avoir çà sur Annecy. On peut se libérer quelques heures pour ces rendez-vous qu’on arrive jamais à caler parce qu’on a nos enfants."

"Happy Tipi", est la première garderie à l’heure d’Annecy.

Elle accueille les enfants de 2 à 10 ans pour une heure minimum et jusqu’à quatre heures.

Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h.

Une heure de garde est facturée 9,50 €.

Elle peut accueillir jusqu’à 25 enfants en même temps. Ils sont encadrés par trois adultes diplômés dans le secteur de la petite enfance.