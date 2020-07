Annecy : un rassemblement féministe contre le nouveau ministre de l’Intérieur

Ce vendredi 10 juillet, plus de cent-cinquante personnes se sont retrouvées devant le palais de justice d’Annecy. Cette manifestation organisée par plusieurs collectifs et associations féministes visait à dénoncer les nominations aux postes de ministre de l’Intérieur et ministre de la Justice de Gérald Darmanin et Éric Dupond Moretti. "Ces choix enterrent la grande cause du quinquennat : l’égalité hommes-femmes", ont dénoncé les manifestantes en rappelant que Gérald Darmanin est "sous le coup d’une plainte pour viol".

Je ne sais pas si ce sont les personnes qui me gênent le plus ou le doigt d'honneur que nous fait le gouvernement;" - Marine, militante féministe à Annecy

Marine, militante féministe d'Annecy. Copier

Cause nationale

"Sans remettre en cause le principe de présomption d’innocence, faire le choix de nommer un homme accusé de violences à un poste tel, démontre bien que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles n’a pas sa place dans ce quinquennat", regrettent plusieurs militantes du collectif Collages féminicides Annecy. "Emmanuel Macron enterre la grande cause nationale de l'égalité hommes femmes. Une fois de plus, il nous roule dans la farine", regrette une jeune femme. Quant au nouveau garde des Sceaux, les manifestantes reprochent à l’avocat d’avoir défendu "plusieurs hommes accusés de féminicides". Sur les pancartes brandies par plusieurs femmes on pouvait lire : "un violeur à l’intérieur, un complice à la justice".