"Année catastrophique" pour les chats : une association de Fort-Mahon cherche des bénévoles à Rue et au Crotoy

C'est, selon certains classements, l'animal de compagnie préféré des français : le chat a su se faire une place dans nos vies. Il y en aurait plus de 6 millions en France. Des matous qui ont même leur journée internationale ce dimanche, comme tous les 8 août. Mais paradoxalement, il ne fait pas forcément bon être chat, ces derniers temps. Les refuges et associations de protection animale parlent d' "année catastrophique".

Davantage de chats errants depuis le dernier confinement

Les abandons se multiplient et les chats des rues ont proliféré ces derniers mois. Sabine Michel l'a bien constaté : elle gère l'association des chats libres de Fort-Mahon. Cette structure capture des chats errants pour les faire stériliser et identifier chez le vétérinaire : " Pendant le confinement, personne ne nous a appelés, on a été en suspens. Les vétérinaires étaient fermés, sauf pour les urgences : ils ne faisaient donc pas de stérilisations. Ça a été vraiment une année compliquée : nous avons une soixantaine de chats en plus [sur une population d'environ 140 chats libres, ndlr]. Beaucoup de gens ne font pas vraiment attention à eux : c'est tellement facile d'avoir un chat ! Un chien, son propriétaire a l'obligation de le promener, ne serait-ce pour qu'il fasse ses besoins. Un chat, vous lui mettez une caisse ou vous le laissez dehors avec une gamelle, il va faire sa vie. C'est peut-être pour ça que les gens font moins attention, qu'ils ne les stérilisent pas. Et là, c'est fichu : on se retrouve avec des dizaines de chatons dans les rues."

Sabine Michel avec un de ses chats © Radio France - Claudia Calmel

A Fort-Mahon, le nombre de chats libres est stable grâce au travail de l'association. Mais la surpopulation féline devient problématique dans certaines communes. Sabine Michel recherche des volontaires pour créer des associations similaires à Rue et au Crotoy.

Elle souhaite aussi proposer à des particuliers d'installer ce genre de cabanes pour chats dans un coin de leur jardin :

Une cabane installée dans le jardin d'une résidence secondaire © Radio France - Claudia Calmel

Ces cabanes, fournies par l'association, peuvent accueillir quatre a cinq félins :

L'intérieur des cabanes est aménagé avec des couchages, des croquettes et de l'eau © Radio France - Claudia Calmel

Les croquettes sont fournies par l'association, qui s'occupe aussi des frais vétérinaire.

Ecoutez le reportage de France Bleu Picardie :