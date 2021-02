Annemasse : François Hollande face aux élèves du lycée de Glières

Ce vendredi, l’ancien président de la République a passé plus d’une heure avec des élèves du lycée des Glières à Annemasse (Haute-Savoie) et d’un collège de la Roche-sur-Foron. Au programme, un jeu de question-réponse sur des thèmes allant de la laïcité à l’engagement citoyen des jeunes.

Photos, autographes … la rencontre s’est terminée en jolie pagaille. Un ancien président de la République dans le hall du lycée des Glières à Annemasse, les élèves avaient du mal a réalisé. "Je ne pensais pas qu’il viendrait", lâche tout sourire, après avoir obtenu son selfie, une adolescente en classe de terminale. Et pourtant, François Hollande qui vient de publier une série de BD ("Leur Etat" et "Leur République")est bien là !

Il y a une jeunesse qui demande à s'engager." - François Hollande

François Hollande a répondu aux questions des élèves du lycée de Glières d'Annemasse. © Radio France - Richard Vivion

Pas timides

Durant un peu plus d’une heure, il a répondu aux questions des élèves de terminales sur l’engagement de la France au Mali, les accords de Paris et … le travail de président. Les thèmes de la laïcité et du droit au blasphème ont également été abordés. Un échange sans filtre. "Ils ne sont pas timides", a souri François Hollande visiblement très à l’aise dans ce costume de professeur. "On croit toujours que la jeunesse ne s’occupe que d’elle-même mais non, ils sont informés de ce qui se passe dans la plupart des pays du monde."

Séance de dédicaces ce vendredi pour François Hollande avec les élèves du lycée de Glières à Annemasse. © Radio France - Richard Vivion