Annemasse, France

"C’est quand même un peu cher, non ?", sourit une automobiliste annemassienne. Elle vient de se garer sur l’un des 418 places en zone orange du centre- ville. "30 euros les trois heures, il ne faut pas trainer", poursuit la jeune femme. « C’est une collègue commerçante qui a découvert ce nouveau tarif », indique Maïca Desormière. Agent immobilier, elle indique ne pas comprendre. "On a déjà pas mal de problèmes avec les travaux qui entrainent des difficultés de circulation alors avec ce genre de tarif, les clients ne voudront plus venir dans le centre."

Alors la marie d’Annemasse a-t-elle augmenté la tarification du stationnement ? "Non", répond le maire. "Dans la zone orange, le stationnement a toujours été limité à deux heures maximum, explique Christian Dupessey. Avant la réforme nationale du stationnement (1er janvier 2018), en cas de dépassement, l’automobiliste était verbalisé à hauteur de 17 euros. Aujourd’hui, le stationnement est toujours limité à deux heures pour 2,40 euros et nous avons fixé le FPS (forfait post-stationnement qui remplace le PV) pour la 3e heure à 30 euros. C’est-à-dire un prix dissuasif pour éviter les voitures ventouses puisque dans cette zone orange, le principe est de faire tourner les voitures."

La mairie rappelle également que si le contrevenant règle en moins de 72 heures sont FPS, celui et ramené à 17 euros, soit le prix de l’ancien PV.

30 euros pour trois heures de stationnement à Annemasse. "Oui mais dans la zone orange le stationnement est limité à deux heures", indique la mairie. © Radio France - Richard Vivion

Erreur de communication

Reste quand même une erreur de communication. "Ecrire ce tarif de 30 euros pour trois heures sur les horodateurs a été maladroit. Nous changerons prochainement la signalétique", affirme Christian Dupessey. Les commerçant l’espèrent bien. Pour eux c’est une question d’image. "Sinon nous lancerons une pétition", assure Maïca Desormière. "Une de mes collègues qui tient une boutique de vêtement a entendu des clientes dire : on se dépêche, on ne veut pas prendre une prune."