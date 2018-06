Les vacances approchent. C'est la période des kermesses et des spectacles de fin d'année dans les écoles. A Annesse-et-Beaulieu, la fête de l'école aura lieu ce vendredi 29 juin à partir de 16h au stade municipal. .Cette année, elle sera particulière. L'association des parents d'élèves a décidé de reverser une partie des bénéfices de la kermesse à trois familles touchées par les inondations de juin.

Soutenir les parents et leurs enfants

"Dans certaines maisons l'eau est montée jusqu'à 1,60 mètre. Les familles ont dû être évacuées pendant la nuit. Les enfants en ont parlé à l'école, il y a eu une mobilisation pour donner des meubles, etc.," explique Ophelie, membre de l'association de parents d'élèves. "Nous avons de notre côté décidé de reverser une partie des bénéfices de la kermesse pour apporter un soutien et aider les enfants, car c'est notre but."

Un beau geste qui peut être soutenu par tous. Si vous avez, par exemple, des lots à fournir pour la kermesse, vous pouvez contacter l'association. Un numéro vous attend au standard de France Bleu Périgord.