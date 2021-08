Annette Muller, inlassable témoin de la rafle du Vel d'Hiv et du camp de Beaune-la-Rolande, est décédée

Le Cercil - Musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv, à Orléans, annonce le décès d'Annette Muller le 9 août dernier, à l'âge de 88 ans. Elle faisait partie des rares rescapés de la rafle du Vel d'Hiv en 1942 à Paris (elle avait alors 9 ans), et avait été internée au camp de Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Depuis, elle témoignait inlassablement sur cette histoire, qu'elle a couchée sur le papier dans le livre "Annette Muller, la petite fille du Vel d'Hiv". Ses obsèques ont eu lieu ce mercredi au Blanc-Mesnil.

Raflée à 9 ans, parce qu'elle était juive

Annette Muller est née en 1933 à Paris, où ses parents, originaires de Pologne, s'étaient installés en 1929. Elle est arrêtée, avec sa mère et son petit frère, lors de la rafle du Veld'hiv en juillet 1942, elle a 9 ans. Son père et ses deux autres frères parviennent à s'échapper. Annette Muller, sa mère et son frère, arrivent au camp d'internement de Beaune la Rolande. En août, les enfants sont séparés de leur mère, ils restent seuls dans le camp (avant d'être envoyés à Drancy où leur père réussira à les faire sortir). Le 7 août 1942, Rachel, la mère d'Annette est déportée vers Auschwitz : elle ne la reverra jamais.

Annette Muller en 2010, lors de l'enregistrement d'une émission de télévision - Samuel Muller

En 1991, Annette Muller avait publié son témoignage. Son livre, d'abord édité par le Cercil à Orléans (le centre d'études et de recherches sur les camps d'internement du Loiret), sera finalement publié en poche en 2009, chez Denoël. "Annette Muller représente l'une des rares rescapées du Vel d'Hiv", rappelle Annaïg Lefeuvre, aujourd'hui responsable du Cercil-Musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv. "Elle a témoigné tôt, en 1991, à une époque où la rafle du Vel d'Hiv n'était pas encore un élément constitutif de l'histoire de la Shoah". Au départ, Annette Muller avait d'ailleurs eu du mal à faire publier son récit, essuyant de nombreux refus d'éditeurs, comme elle l'avait raconté en 2005 sur France Bleu Orléans.

Annette Muller interrogée en 2005, sur France Bleu Orléans Copier

Annaig Lefeuvre explique qu'une place importante est accordée à Annette Muller, dans l'exposition inaugurée en mai dernier, à l'occasion des trente ans du Cercil : "elle a témoigné inlassablement, elle voulait, comme le disait son fils, que la terre entière sache ce qui lui est arrivé et ce qui est arrivé à tous ces enfants arrêtés, internés, déportés". C'était "une femme très chaleureuse, avec une forte présence, très attachante. Quand elle témoignait, devant des classes ou dans des conférences, ou à la télévision, elle revivait exactement ce qu'elle avait vécu à l'âge de neuf ans, l'humiliation subie par les juifs, le dégoût ressenti quand elle a vu les adultes internés à Beaune-la-Rolande, sales, en mauvaise santé".

Annette Muller raconte le moment où elle a quitté Beaune-la-Rolande, direction Drancy, avec son frère (en 2005 sur France Bleu Orléans) Copier

Annette Muller et ses frères, en 1946 © Radio France - CERCIL – Mémorial de la Shoah/coll.Muller