Annie Benezech, la voix de la SPA de Montpellier, suspendue de ses fonctions de directrice

Ce vendredi 27 août 2021, la présidente de la SPA de la Métropole de Montpellier, Françoise Léost, a décidé de suspendre Annie Benezech de ses fonctions. Cette dernière est la directrice générale de l'association depuis 2015 et, surtout, la voix du refuge depuis une vingtaine d'années.

Une décision prise dans l'urgence

La présidente de la SPA a expliqué cette décision dans une lettre, envoyée à tous ceux qui travaillent pour l'association. Elle y explique qu'elle se doit d'agir seule, dans l'urgence, face à ce qu'elle appelle une "impérieuse nécessité". Sans donner plus de précisions, elle parle "d'agissements graves" et de "pratiques irrespectueuses" envers les animaux du refuge et ceux qui s'en occupent. Elle évoque même des "comportements inadmissibles" qui mettent en danger la vie des autres. Elle s'adresse ensuite à ceux qui auraient pu souffrir de cette situation, les appelant à "garder confiance" et "retrouver la motivation" d'exercer leur mission.

Il y a quelques mois, un bénévole de l'association et une personne venue adopter se sont fait mordre par l'un des animaux. Suite à cela, des enquêtes internes pour dysfonctionnement ont été ouvertes. Elles auraient mis en lumière des situations "troubles voire opaques", selon Françoise Léost, qui nuisent au fonctionnement de l'association.

Nous avons contacté Annie Benezech qui s'est dit abasourdie. Elle récuse les accusations dont, de fait, on la tient responsable par cette mise à pied. Elle s'en remet à la décision du Conseil d'Administration qui se réunira dans une semaine, le vendredi 3 septembre. La question d'Annie Benezech y sera abordée. Les membres du CA décideront alors d'entériner, ou non, le départ de leur directrice générale.