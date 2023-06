Anniversaire D-DAY : Une cinquantaine de vétérans retrouvent la Normandie ce 1er juin

Parti hier soir d’Atlanta (États-Unis) l’avion de la compagnie américaine Delta a transporté vers la Normandie une cinquantaine de vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Certains n’étaient jamais revenus depuis 1944.

Les vétérans américains rassemblés sur le tarmac de l'aéroport de Deauville © Radio France - Elodie Touchais

Le début pour eux d’un séjour d'une semaine sur les terres qu’ils ont libéré, avec en point d’orgue les cérémonies officielles du 79e anniversaire du Débarquement.

Ces vétérans, âgés de 96 à 102 ans, ont été accueillis par une centaine d’enfants. Des élèves de l'école primaire de Deauville qui ont dû faire preuve d’un peu de patience, parce que l’avion s’est posé vers midi avec une heure de retard.

Parmi ses hommes sept vétérans débarqués le Jour J : Carl Felton (Omaha Beach), Jake Larson (Omaha Beach), Richard Rung (Omaha Beach), George Sarros (Utah Beach), Robert Gibson (Utah Beach), Dick Ramsey (à bord de l’USS Nevada, Utah Beach) et Clifford Stump (82ème division aéroportée, planeur). Les autres sont arrivés dans les vagues suivantes.

Ils ont retrouvé sur le sol français un compagnon d’armes : Charles Norman Shay (Omaha Beach le 6 juin) qui réside désormais en Normandie.

Une poignée de main, pour saluer et pour remercier 79 ans plus tard © Radio France - Elodie Touchais

Ce séjour est organisé par la Best Defense Fondation, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis avec pour mission d’offrir aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale la possibilité de retourner sur leurs champs de bataille, en Normandie mais aussi en Belgique et en Allemagne pour les guerres sur le continent européen.

L'un des vétérans descendu de l'avion après un long voyage depuis Atlanta © Radio France - Elodie Touchais

Les vétérans vont participer à plusieurs cérémonies et réceptions officielles jusqu'à jeudi prochain, date de leur retour vers les États-Unis.