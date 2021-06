Anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 : "De Gaulle est De Gaulle parce qu'il y a eu la guerre"

"J'invite tous les Français qui veulent rester libre à m'écouter et à me suivre." Il y a 81 ans jour pour jour, le général de Gaulle prenait la parole sur les ondes de la BBC pour son célèbre appel du 18 juin 1940.

C'était il y a 81 ans. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononçait son célèbre appel depuis Londres, diffusé sur les ondes de la BBC. Un appel aux français "à continuer le combat", après la capitulation de la France face à l'Allemagne nazie. A l'occasion de cet anniversaire, plusieurs communes organisent des événements. A Saint-Étienne, une exposition est organisée et un buste de Charles de Gaulle doit être inauguré à l'intérieur de l'hôtel de Ville, commémorations annulées l'an dernier à cause du Covid-19.

De Gaulle, une figure comme Napoléon

"De Gaulle est un personnage du 20ème siècle qui domine la scène de la scène politique, et encore aujourd'hui il y a toujours la tentation de comparer les acteurs du jeu politique actuel", explique Éric Roussel, biographe de Charles de Gaulle. "Mais il faut comprendre que de Gaulle, c'est lié à des circonstances exceptionnelles, comme Napoléon est Napoléon parce qu'il y a eu la Révolution. De Gaulle est De Gaulle parce qu'il y a la guerre. L'appel du 18 juin repose aussi sur une analyse raisonnable de la situation : il voit bien qu'à terme, les États-Unis vont entrer en guerre. C'est un pari raisonnable."

Le général de Gaulle s'est beaucoup déplacé dans les différents départements de France, y compris à Saint-Étienne et dans la Loire. "Il est venu deux fois", détaille le biographe. "D'abord en 1948, c'était le début de la 4ème République, alors qu'il vient de créer le mouvement du Rassemblement du Peuple Français. Il fait un discours où il aborde le problème de ce qu'on appelle la participation. C'était l'idée de transformer la condition salariale, la condition ouvrière. Et je pense qu'il a choisi Saint-Étienne parce que c'est une ville industrielle." Charles de Gaulle revient chez nous en tant que président de la République, en 1959. "Il aborde le problème de l'indépendance de l'Algérie. C'est une des premières fois. En filigrane, il annonce un petit peu ce qui va se passer."

La dépénalisation de la contraception ... grâce à Madame de Gaulle

L'autre lien entre Charles de Gaulle et notre département, c'est le Stéphanois Lucien Neuwirth, ancien résistant, gaulliste également, et défenseur de la contraception. "Le général, comme beaucoup d'hommes de sa génération, était assez hostile à la contraception. Mais on avait dit à Neuwirth et ses amis que sur ces sujets là, le général écoutait Madame de Gaulle. Et apparemment, c'est le fruit de conversations entre le général et Madame de Gaulle qui a fait évoluer sa position. Peu de temps après, de Gaulle avait dit que dit 'donner la vie, c'est important, il faut que ce soit un acte responsable' donc, on voit bien l'évolution et ça, c'est le résultat de l'action persévérante de Neuwirth, qui va aboutir à la dépénalisation de la contraception en 1967."